حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه قدرة على الشعور بالأشياء والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، كما أنه يتمتع بحدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، كما يوجد لديه قدرة على العطاء، فهو لا يتأخر أبدا عن تقديم الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، سواء كانوا مقربين أم لا، مادام شعر بحاجة شخص إلى شئ فهو لا يتأخر عنه.

صفات برج السرطان

يمتلك مولود برج السرطان، قدرة على الحديث الجيد وإدارة الحوار واللباقة، لذا فإنه ينجح في إقناع من حوله بنفسه وبمعتقداته، كما أنه شخص قوي يحاول حماية الأشخاص من حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر.

عيوب برج السرطان

يتغير مزاج مولود برج السرطان سريعا، لذا تسبب هذه الصفة إزعاجا لمن حوله فهم غير قادرون على فهم مشاعره التي تتبدا سريعا دون سبب واضح، ومن عيوبه أيضا الحساسية تجاه الأشياء بصورة مبالغ فيها، كما أنه يحب العيش في عالم من الخيال ويعيش الاستنتاجات بالاعتماد على خياله وأفكارِه ومشاعرِه مما قد يضعه في مشاكل، ويعرف عنه الشكّ حيث لا يعطي الثقة الكاملة لأحد.

حظك اليوم برج السرطان مهنييًا

يتواجد القمر في برجك اليوم مما يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بجاذبيتك وسحرك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

يميل مولود برج السرطان اليوم نحو مناقشة ما لا يعجبك مع شريك حياتك بصراحة ولباقة، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.