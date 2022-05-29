حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 29-5-2022 مهنيا وعاطفيا

تتغير حركة الفلك والنجوم بشكل يومي، الأمر الذي يؤثر على الأشخاص وحياتهم الطبيعية، لذلك يبحث الكثيرين عن حظك اليوم لمعرفة كيفية حظوظهم حتى وإن كان على سبيل المزاح.

وفي السطور القادمة، نعرض حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال حديثها لبوابة «الوطن»

حظك اليوم برج الحمل 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقا ومرنا.

حظك اليوم برج الثور 29-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج الثور 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون أكثر حذرا والزم الكتمان، كما أن ملاحظتك للتفاصيل الدقيقة تجعلك ترى الصورة بوضوح.

حظك اليوم برج السرطان 29-5-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج السرطان يكون القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تحقيق مزيد من الانفتاح.

حظك اليوم برج السرطان 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة إيجابية وتشعر بالسعادة وتنعم بتوافق حقيقي مع محيطك.

حظك اليوم برج الأسد 29-5-2022 على الصعيد المهني

معاكسة القمر تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك وتركيزك مهما كانت الاستفزازات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.

حظك اليوم برج العذراء 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

يوم مميز يحمل لك الحظ والحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

حظك اليوم برج الميزان 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم برج الميزان 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

حظك اليوم برج العقرب 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد تتعرض علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك للمنغصات وعليك بالصبر واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج القوس 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك قوة ويساعدك ذلك على إنجاز واجباتك وملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تهتم باللباقة في إدارة علاقتك بالأحباب والأصدقاء

حظك اليوم برج الجدي 29-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

حظك اليوم برج الدلو 29-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.

حظك اليوم برج الدلو 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.

حظك اليوم برج الحوت 29-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يعدك اليوم بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحوت 29-5-2022 على الصعيد العاطفي

تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.