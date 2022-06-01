حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

هناك العديد من الصفات التي يمتلكها مواليد برج الأسد، أهمها الإخلاص والوفاء، وتجده صديقا جيد جدا، ولا تندم إذا ربطت علاقة به فهو على المستوى المهني والشخصي، يكون رائع في تصرفاته وفي مواقفه، وفي وقفته بجانب الآخرين الذي يكونون في حاجة للمساعدة، كما أنه إنسان طموحٌ ومتسامح، كما أنه كريم، والمال بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها.

صفات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، كما أنه يحب النظام كثيرا ويقدسه ويكره عدم الالتزام.

سلبيات برج الأسد

من أبرز سلبيات مواليد برج الأسد هي حبه للسيطرة والقيادة ويميل إلى الغطرسة لذا فإنه في بعض الأحيان لا يتقبل آراء الآخرين، كما إذا اندلع خلاف بينه وبين شخص تجده قويّ جداً لمن يؤذيه أو يتعدّى عليه، مغرور ومعتدّ بنفسه كثيراً. وقلّما يعترف بأخطائه، كما يعد الكسل من أبرز صفاته التي يعرف بها.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

نصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مواليد برج الأسد بأخذ قسطا وافرا من الراحة اليوم، كما يجب عليك تنظّيم جهودك وعدم إهدارها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة وعليك الالتزام بالسرية والكتمان وعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.