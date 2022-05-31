مصر تطلق الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ.. تسجيل وتمويل وحجز فنادق

أعلنت وزارة البيئة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والذي يضم أقسام عن التكيف مع التغيرات المناخية وكواجهة التغيرات المناخية وخطط تمويل المشروعات، كما يضم الخطوات اللوجيستية للتسجيل للحضور وخدمات حجز الفنادق.

وقال البيان الصادر عن الوزارة إنه تم أمس إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية الخاص بالبلد المضيف لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 : 18 نوفمبر القادم.

كلمة الرئيس السيسي

وبدأ الموقع بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها «يسعدني أن أرحب بكم في الموقع الرسمي للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP27)، والتي يسر مصر أن تستضيفها في مدينة شرم الشيخ الرائعة المطلة على البحر الأحمر، واحة من الجمال والصفاء، والتي تستعد الآن أيضًا لترك بصماتها وإرثها الدائم على جدول الأعمال العالمي لمكافحة تغير المناخ ومعالجة آثاره.

وتابع: «اليوم أكثر من أي وقت مضى، يتوقع الناس في جميع أنحاء العالم العمل على أرض الواقع نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال تنفيذ أحكام اتفاقية باريس، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والوفاء بمجموعة واسعة من التعهدات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والكيانات الأخرى في جلاسكو. وأن تثمر هذه الجهود ما لم يتم اتخاذ إجراءات عالمية متضافرة على جميع المستويات ومن قبل جميع الجهات الفاعلة».

وأضاف الرئيس أنه في COP 27، نحن على ثقة من أن قادة العالم والمفاوضين وجميع أصحاب المصلحة سوف يجتمعون مرة أخرى لإثبات التزامهم الثابت بالعمل المناخي على جميع الجبهات.

مصر ملتزمة تمامًا باستضافة مؤتمر شامل

وتابع أن مصر ملتزمة تمامًا باستضافة مؤتمر شامل حيث يمكن لجميع الأطراف والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص عرض إجراءاتهم في التنفيذ والتسليم وزيادة تعزيز طموحهم نحو انتقال عادل قائم على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.

واختتم: «أتمنى لكم جميعاً مؤتمراً ناجحاً ومثمراً وممتعاً وإقامة في شرم الشيخ».

ويمكن الوصول للموقع من خلال الرابط:

Live Now http://cop27.eg