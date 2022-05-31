موعد إجازة عيد الأضحى 2022.. والعطلات الرسمية المتبقية في العام

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، التي تعتبر فرصة جيدة للراحة واللقاءات الأسرية والعائلية، فضلا عن أنها إجازة للقطاع العام والحكومي والخاص مدفوعة الأجر، ويتم إعلان مدتها ومواعيدها من قبل مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» موعد إجازة عيد الأضحى 2022 وفق أجندة مجلس الوزراء، فضلا عن العطلات الرسمية المتبقية في العام، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، في السطور التالية:

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

وبحسب الحسابات الفلكية وتقارير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن إجازة عيد الأضحي 2022 نحو 5 أيام، بداية من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

ووفق المعلن من مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 تكون 5 أيام؛ تبدأ من يوم وقفة عرفة الموافق 8 يوليو، وأيام العيد الأربعة التي توافق «السبت والأحد والإثنين والثلاثاء»، 9 و10 و11 و12 يوليو 2022، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام.

ويتم تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص قبل العيد بأيام، بقرار من مجلس الوزراء، التي عادة ما تكون يوم عرفة وأول وثاني أيام العيد.

العطلات الرسمية المتبقية في 2022

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، يكون للعاملين بالقطاع العام والخاص إجازات رسمية؛ أولها 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، وبعدها تأتي إجازة يوم السبت 23 يوليو، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952، والسبت 30 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، والسبت 8 أكتوبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذا يكون هذا آخر إجازة رسمية في العام الجاري 2022.