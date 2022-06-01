من «ذبح الزوج» لـ«حبل عشماوي».. تفاصيل قضية الزوجة الخائنة والعشيق وصديقه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سيدة وعشيقها وصديقه، لإدانتهم بقتل زوج الأولى بمدينة بدر، بالإعدام شنقا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم.

خطة مُحكمة لتنفيذ الجريمة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، قيام المتهمين الأول «محمود. م» والثاني «ناصر. م»، قتلا المجني عليه «حسن أحمد» مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية وأعدا لذلك سلاحا أبيض، وتنفيذاً لغايتهما أعدا مخططاً محكماً أنفذاه، بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة، والمتيقن سلفاً مروره بسيارته وما أن أبصرا قدومه حتى أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة، فانصاع لطلبه وحال دلوفه للسيارة تسلل المتهم الأول مستقلاً المقعد الخلفي للحافلة مطبقاً على جيده بسلاح أبيض نحرا، وطفق المتهم الثاني يسدد له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده باغيان من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

المتهمة اشتركت بالتحريض والاتفاق والمساعدة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة الثالثة «رشا عمر» زوجة المجني عليه، اشتركت بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن بثت في نفسه فكرة ارتكابها، ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته إليها حتى انعقد عزمه على تمامها وتشاورا في إتيانها نفيا للتهمة عن نفسها وساعدته على ارتكابها بأن طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتى يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما فوقعت الجريمة.