خبير: «مصر بها ثاني أفضل سمكة في العالم.. أوروبا بتسخنلها المياه»

قال الدكتور محمد المتبولي، أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك وخبير الثروة السمكية بجامعة فيينا، إن مصر بها أفضل سمكة في العالم وهي بلطي النيل، فهي ثاني أفضل سمكة في العالم، ويحتاج هذا البلطي إلى درجة حرارة 28، موضحا أن الدول الأوروبية تسخن المياه من أجل تربية البلطي، مشيرا إلى أن البلطي لا يوجد في الأسواق لمدة 5 أشهر في أوروبا، وهذا يعد فرصة لمصر من أجل التصدير لذا يجب الاهتمام بأسماك المياه العذبة.

إنشاء ثالث أكبر مزرعة سمكية في العالم بمصر

وأضاف «المتبولي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن ما حدث في مصر السنوات الماضية لم يحدث في بلد آخر، حيث تم إنشاء ثالث أكبر مزارع سمكية في العالم في مصر.

تحقيق مصر لطفرات

من جهتها قالت الدكتورة إيريني استماليك، نائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي واستشاري الهندسة البيئية، إن مصر حققت طفرات كبيرة السنوات الماضية أعلى من أي طفرات في أي مكان فمصر لديها فائض من الطاقة وهذا فتح الباب أمام تطوير مختلف الصناعات في مصر، لافتة إلى أن الله خلق الكوكب كله معتمدا على التدوير لذا يجب استخدام الصناعة المستدامة في مصر من خلال إعادة تدوير المنتجات والفضلات والقمامة مع الاعتماد بشكل أقل على الوقود الأحفوري.

ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية

بدورها أكدت الدكتورة يمنى عبدالرحمن، أستاذ أمن المعلومات وتكنولوجيا الحاسب الآلي بالكلية الحربية الألمانية، أن هناك رؤية مهمة لتزويد وعي المستخدم حول البيانات الخاصة به لأنها تعبر عن هويته.