قطع وضعف المياه لأعمال الربط والتطهير بالمحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيام الشركات التابعة بمحافظتي الجيزة والدقهلية بقطع وضعف المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب ربط وتشغيل خط مياه جديد والقيام بأعمال تطهير للمروقات.

قطع المياه عن 3 مناطق ببولاق

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته» اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الأوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتى كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ضعف ضغوط المياه لتطهير للمروقات بمرفق مياه منية النصر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر «فيسبوك» عن قيامها بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه منية النصر طبقاً لخطة التطهير الدورية بعد غد يوم الأربعاء، بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً ويوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساء، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف ضغوط المياه عن مدينة منية النصر وقرية ميت تمامه وقرية البجلات.