قطع المياه عن مناطق بالجيزة مساء اليوم بسبب تغيير خطوط قديمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركة، بدءاً من الساعة 10:00 من مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مايو الجاري، حتى الخامسة من صباح غد الأربعاء، لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع «محور ترعة الزمر» القطاع الأوسطي، الجزء الأول، من كوبري «ثروت» حتى كوبري «الخشب»، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن، بديلاً لخط المياه القديم قطر 300 مم من الأسبستوس.

أماكن قطع المياه لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المناطق التي سيتم قطع المياه عنها وهي «بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته»، لافتًا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

معدل استجابة الشركة في التعامل مع الشكاوي الواردة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها تقوم بالتعامل مع جميع الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن ونهوها في حينه بمعدل استجابة يتراوح ما بين ساعتين إلى 8 ساعات.

كيفية تقديم شكاوى المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من الاليات والطرق للمواطنين الإبلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية أو الإبلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول "HCWW_125" أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.hcww.com.eg وكذلك عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.