خبير: طموحات السيسي في الصناعة كبيرة.. ونحلم بتصدير منتجات بـ100 مليار دولار

قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إنّه لا توجد أي دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، وإلا فسيتقلص حجم التجارة العالمية الذي يبلغ سنويا 28 تريليون دولار، لافتا إلى أنّ حجم التبادل السلعي بين الدول وبعضها البعض بلغ 16 مليار طن سنويا.

رفعت: نحلم بتصدير 100 مليار دولار

وتحدّث رفعت، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية DMC، عن ملف الصناعة المصري، قائلا إنّ القيادة السياسية عملت على تحقيق الكثير من الطفرات في مجال الصناعة، لكنها لا تحقق طموحاتنا للتصنيع والتصدير، وجار العمل من أجل إنجاز أكبر، موضحا: «حلمنا نصدر بـ100 مليار دولار، وحققنا مبلغ الـ20 مليار دولار فقط».

5 مناطق صناعية

واستطرد: «خلال الفترة الماضية، كان عندنا 5 مناطق صناعية اتعملت في الصعيد، في الأقصر وقنا والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر، وكان عندنا أكتر من 2778 مصنع بدأوا يشتغلوا ووفروا حوالي 181 ألف فرصة عمل، بحجم تكلفة بلغ 18 مليار جنيه».

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخرج سنويا نحو 14300 كادر فني صناعي مدرب، نتاج لتطوير التعليم الفني في مصر، متابعا: «الطلاب بتتاخد مباشرة تتمرن في المناطق الصناعية، وعملنا 250 رخصة لصناعات يكتب عليها (بكل فخر صنع في مصر)، ولا يحصل عليها أي شخص».

وتابع: «طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصناعة أكبر بكتير من اللي موجود، رغم إن اللي موجود يختلف تماما عن اللي كان قبل 2014، النهارده الرئيس بيحاول تعميق الصناعة مش بس الإحلال فقط، مع توفير الخامات وتذليل العقبات وتشجيع المستثمرين».