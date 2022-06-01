دراسة تكشف جرعات اللقاح المثالية لوقاية أفضل من كورونا.. ضمت 100 مليون فرد

كشفت دراسة صينية حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، عدد الجرعات المثالية للوقاية من الفيروس، الذي غزا العالم وأصبح جائحة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، والتي بلغت 3 جرعات متتالية من اللقاحات.

عدد الجرعات المثالي للقاحات

وقالت الدراسة الخاصة باللقاحات، والتي تعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذي شملتهم الدراسة والبالع 100 مليون شخص، والتي أجرتها الجامعة الصينية في هونج كونج، إنَّ 3 جرعات من نفس لقاح فيروس كورونا أو مزيج من تطعيمات مختلفة، تقي من الإصابة بالوباء.

وأضافت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، والتي اعتمدت على بيانات صادرة من قواعد بيانات 38 منظمة صحية عالمية، أن الجرعات الثلاث تعمل في الوقت نفسه ضد متحورات كورونا المختلفة.

وأوضحت الدراسة أنه رغم الانخفاض السريع في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فإن المخاوف بخصوص ضعف فعالية اللقاح، فضلاً عن التغيرات الجديدة مازالت مستمر وهو الأمر الذي جعلنا نتطرق إلى فهم تركيبات اللقاحات الأكثر نجاحاً، وفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

نظام متغاير وآخر متماثل

وتطرقت الدراسة إلى أنواع الجرعات المختلفة من اللقاحات، إذ عرفت الدراسة أن تلقي 3 جرعات من نفس اللقاح يسمى النظام المتماثل، بينما سمت الدراسة تلقي جرعة ثالثة مختلفة عن الجرعتين الاساسيتين بالنظام المتغاير.

وكشف الباحثون أنَّ تلقي 3 جرعات من أي لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، مثل موديرنا وفايزر، فإن فعاليته تصل إلى نسبة 96% ضد عدوى فيروس كورونا المستجد غير الشديدة، ونسبة 95% للحد من الحالات الصعبة التي تتطلب دخول المستشفى.

كما عقدت الدراسة مقارنة بين الأشخاص الذين تلقوا 3 جرعات مقارنة بالذين تلقوا جرعتين فقط، إذ أظهرت النتيجة أن أصحاب الثلاث جرعات تكون مناعتهم أعلى من أصحاب الجرعتين في جميع الفئات العمرية.

وتوصلت الدراسة إلى أنَّه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، فإن جرعة معززة ثالثة، سواء كان النظام متماثل أو متغاير فإنّها تعمل على تحسين حمايتهم ومناعتهم بشكل أفضل من جرعتين فقط.