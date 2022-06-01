وزير النقل يشهد توقيع عقد تأجير العبارة الرياض لشركة MACNA السعودية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالمملكة العربية السعودية، للعمل في الإبحار الساحلي بين جيزان وفرسان السعوديتين، وذلك في اطار تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين الشقيقين، وووقّع العقد، اللواء بحري محمد طلعت، رئيس شركة القاهرة للعبارات، ومايكل ماكورت، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية.

الجمهورية الجديدة

وصرح وزير النقل، خلال فعاليات التوقيع، بأنّ العقد هو الأول الذي يتم توقيعه في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتواكب مع أنّ وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوبا جديدا في الإدارة، خاصة مع الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الإنشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة، التي تعتبر ركنا أساسيا بها، وإحدى مظاهرها المهمة، لكنها تشمل أيضا الفكر الجديد، الذي يتجسد أهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب أحدث النظم العالمية.

الأسطول التجاري المصري

وأضاف أنّ التوقيع أحد خطوات بداية عودة الأسطول التجاري المصري إلى سابق عهده، تمهيدا لعودته إلى الريادة في المنطقة، موضحا أنّ التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي، في جميع القطاعات، ومنها قطاع النقل البحري.

دعم الاقتصاد القومي

وأضاف الوزير، أنّ القيادة السياسية وجّهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، موضحا أنّ الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة أفضل استغلال، بالتزامن مع بناء أسطول تجاري مصريـ من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية، ومن خلال هذا الفكر الجديد تقوم شركة القاهرة للعبارات بتأجير العبارة الرياض للمحافظة على الكفاءة الفنية لها، والحصول على دخل للشركة يساهم في تنفيذ خطتها لتطوير وشراء وحدات جديدة كما يساهم في الاقتصاد القومي مشيرا الى ان هذا الاتفاق هو بداية لاتفاقيات وخطوات اخري لتدعيم الاسطول التجاري المصري.

وطالب وزير النقل، رئيس وقيادات شركة القاهرة للعبارات، بالتنفيذ العاجل لخطة تطوير الشركة وأسطولها، والدفع بالقيادات الشابة لخلق جيل جديد من الفنيين المتخصصين، بما يتواكب مع ما يتم تنفيذه من تطوير في هذا القطاع المهم.

من جانبه، أشاد مايكل ماكورت المدير التنفيذي لشركة Macna السعودية، بالتعاون مع وزارة النقل المصري، في مجال النقل البحري، وبما شاهده من مشروعات عملاقة جاري تنفيذها في مصر وفي كل المجالات، ومنها مشروع العاصمة الإدارية واصفا كل المشروعات بأنّها مبهرة.

يذكر أنّ شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل، تمتلك عبارتين، وهما الرياض والقاهرة، وحيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحي «الغردقة - ضبا»، وأنّ العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيسا.