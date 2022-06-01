أستاذ أمراض قلب: المدخن يفقد 11 دقيقة من عمره مع كل سيجارة

عقد الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية بالتعاون مع شعبة الوقاية للجمعية المصرية لأمراض القلب ندوة بعنوان «التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع».

في بداية الندوة أكدت جميلة نصر أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس، أن الأمراض المزمنة مثل الضغط وأمراض القلب وغيرها هي السبب الأول في الوفاة، لافتة إلى أن التدخين هو المسبب الرئيسي لتلك الأمراض.

المدخن يفقد 11 دقيقة من عمره مع كل سيجارة

وحذرت من التدخين السلبي فالفرد إذا كان بجوار شخص يدخن أربع سجائر فكأنه دخن سيجارة، ومن المؤسف ألا يعلم الكثيرون أخطار التدخين على الصحة على الرغم من أن المدخن يفقد 11 دقيقة من عمره مع كل سيجارة، وهناك أكثر من 5 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب التدخين.

بينما أكد الدكتور ياسر سلامة، طبيب استشاري في الصحة العامة والطب الوقائي، رئيس الجمعية السعودية لتعزيز الصحة أن التشريعات بمنع التدخين في الأماكن العامة والمواصلات هي السبيل الوحيد للقضاء على عادة التدخين وأشار إلى أن أمريكا استطاعت عن طريق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، خفض نسبة التدخين من 40% إلى 20% في الولايات الأمريكية.

النيكوتين يحفز الدوبامين

وأوضح محمد صبحي، مدرب تنمية بشرية أن أسباب إدمان السجائر هو النيكوتين الذي يحفز الدوبامين وهي مادة كيميائية يتم إنتاجها في المخ، وترتبط بالمتعة والمكافأة، كما يتم إطلاقها بكثرة عند تدخين التبغ لكن مفعول مادة الدوبامين لا يستمر طويلا، ما يضطر المدخن إلى تدخين المزيد حتى يشعر بالهدوء والسعادة.

من جانبه قال الدكتور عصام السيد رئيس الاتحاد، أن الندوة ستكون نواة لمؤتمر يتناول الموضوع بشكل أكبر لوضع تشريع لمنع التدخين في الأماكن العامة وفرض غرامات على المدخنين.

المصريون يدخنون 70 مليار سيجارة سنويا و11 مليون طن معسل

وتحدثت أمل أمين رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد، عن بعض الإحصائيات المتعلقة بالتدخين في مصر، بينها وجود 18 مليون مدخن يدخنون 70 مليار سيجارة سنويا ونحو 11 مليون طن معسل، وننفق مليار و26 مليون جنيه على التدخين سنويا.

وشددت على الدور الكبير للحملات التوعوية خاصة إذا قام بها المؤثرون مثل محمد صلاح لما لها من تأثير كبير في التقليل من عادة التدخين، ومن الضرورة منع مشاهد التدخين في المسلسلات تماما وشن حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئة الشباب والغالبية من المجتمع.

أدارت اللقاء الدكتورة عبير العيسوي رئيس مجلس الاتحاد حيث أكدت في ختام الندوة أن الاتحاد مستمر في الارتقاء بالصحة العامة للمواطن العربي وعقد المزيد من الندوات والأنشطة التثقيفية للحد من العادات الضارة بالصحة والبيئة.