الدفاع الروسية: إسقاط 7 طائرات أوكرانية وتدمير 29 منطقة قيادة وتجمع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة دفاعها الجوية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز «سو25»، في منطقة سيرغيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مروحية من طراز «مي 8»، بمنطقة خاركوف، و7 طائرات دون طيار، وصاروخين من طراز «سميرتش».

تدمير مناطق ومعدات عسكرية

وقالت الوزرارة في بيانها اليومي، قبل قليل، إنه تم تدمير خمسة مواقع قيادة و29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة، كما تم القضاء على أكثر من 140 عنصرا ًأوكرانياً وصفتهم بالمتطرفين، إلى جانب القضاء على 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية من نوعية «غراد».

وأضافت الوزارة أن قواتها المدفعية والصاروخية استهدفت ما يقرب من 128 موقع قيادة و200 متطرف و169 موقع إطلاق نار و623 منطقة تجمع عسكرية.

وتابعت وزارة الدفاع أنه تم تصفية 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بطارية مدافع من نوع هاوتزر M-777 الأمريكية، ومركبة قتالية من طراز غراد، وبندقية 2S7 Pion، إلى جانب مستودعين للذخيرة.

إجمالي خسائر الحرب

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي الخسائر التي ألحقتها بالقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصلت إلى تدمير 1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وإخراج 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى من الخدمة، وإسقاط 1077 طائرة دون طيار، بالإضافة إلى تدمير 185 مقاتلة، وتحييد 129 مروحية.

ودخلت العملية الروسية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وكان من ضمن الأهداف المعلنة، وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي « الناتو» بالقرب من الحدود الروسية، وخاصة بعد إعلان أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى الحلف، وأيضا كان من ضمن الأهداف المعلنة منع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.