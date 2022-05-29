سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه.. زاد قرشا واحدا

استقر سعر الدولار اليوم، في معظم البنوك المصرية بنهاية المعاملات، في أول أيام العمل في المؤسسات المصرفية بعد العطلة الأسبوعية للبنوك، وارتفع سعر الشراء للعملة الخضراء بمقدار قرش واحد في البنك المركزي وبنك الإسكندرية، بينما استقر سعر البيع في كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر.

الدولار يرتفع قرشًا واحدًا فقط

وارتفع سعر الدولار اليوم في نهاية المعاملات في البنك المركزي، والذي بلغ 18.54 جنيها بدلًا من 18.53 جنيها في بداية المعاملات، بينما سعر البيع استقر عند 18.64 جنيها، بالإضافة إلى بنك الإسكندرية الذي ارتفع فيه العملة الخضراء ليصبح بنحو 18.57 جنيها بدلا من 18.56 جنيها، بينما استقر البيع عند 18.63 جنيها.

بينما ثبت سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي ليصل سعره إلى نحو 18.55 جنيها للشراء و18.61 جنيها للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB سجل 18.57 جنيها للشراء، و18.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد 29 مايو في نهاية المعاملات، في البنوك المصرية المختلفة، كالآتي:

البنك المركزي سجل سعر الشراء 18.54 جنيها ووصل سعر البيع إلى 18.64 جنيها.

المصرف المتحد سجل في نهاية اليوم سعر 18.53 جنيها للبيع و18.63 جنيها للشراء.

البنك الأهلي سجل نحو 18.55 جنيها للشراء و18.61 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس سجل في نهاية اليوم عند نحو 18.53 جنيها للبيع و18.63 جنيها للشراء.

بنك الإسكندرية سجل نحو 18.57 جنيها بينما البيع 18.63 جنيها.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر بنحو 18.55 جنيها للشراء و18.61 جنيها للبيع بنهاية معاملات اليوم.

واستقرت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، إذ سجل الدولار في CIB سعر 18.57 جنيها للشراء و18.63 جنيها للبيع.