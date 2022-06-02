بقيمة 22 مليار جنيه.. استمرار صرف معاشات يونيو لليوم الثاني على التوالي

يواصل أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين البالغ عددهم نحو 10 ملايين و800 ألف، صرف مستحقات شهر يونيو اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد، وكذلك الصرف من منافذ شركة «فوري»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بقيمة إجمالية شهرية تقدر بـ22 مليار جنيه.

طرق بديلة لصرف المعاشات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن هناك عدة طرق بديلة للصرف، بدلا من الكروت الزرقاء الخاصة بالهيئة، لافتا إلى أن يمكن للمستفيد من المعاش أو لصاحبه، تحويله على أي حساب جارٍ في البنوك، بشرط إفادة التأمينات، عن طريق خطاب موجه إلى أي فرع من فروع البنوك التي تعمل بمصر.

ولفت «عوض» في تقرير له، إلى أنه سيجرى تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات، حتى يحول المعاش عليه.

إتاحة تحويل صرف المعاش عن طريق المحافظ الإلكترونية

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه يجرى إتاحة تحويل صرف المعاش عن طريق المحافظ الإلكترونية؛ إذ يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقدم استمارة بذلك للفرع فقط.

وأشار اللواء جمال عوض، إلى أنه جرى إتاحة العديد من المقار لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، حتى يتمكنوا من استلام كارت «ميزة» دون أي رسوم، بدلا من البطاقات الزرقاء الخاصة بالهيئة التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات يونيو 2022، دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف، مشيرا إلى أنه جرى فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات.