رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية.. بالاسم ورقم الجلوس والدرجات

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قبل قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية‏ 2022، بنسبة نجاح بلغت 86.4‏‎%‎، مشيرا أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية، سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عقب اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الدقهلية

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية يحمل نتيجة مايقرب من 120 ألف ‏طالب في 17 إدارة تعليمية، مشيرا إلى انتهاء ‏ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 19مايو‎ الماضي، ولمعرفة النتيجة اضغط هـــنــا.

ونوه وكيل الوزارة علي أن من يرغب في معرفة النتيجة يمكنه الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية، مشيرا أنه شدد على المصححين والمراجعين بضرورة تحري الدقة والشفافية أثناء رصد وجمع ‏الدرجات، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه.

121 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 العامة والمهنية في محافظة الدقهلية هذا العام يبلغ ‏عددهم ‏‏121 ألفا و896 ‏طالبا وطالبة، وانتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني ‏‏2021/2022 يوم ‏الخميس 19 مايو ‏‏2022، في 650 ‏لجنة، مؤكدا أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية يحمل كافة نتائج الطلاب.

يذكر أن مدارس محافظة الدقهلية شهدت إجراءات مشددة حيث تم تعقيم اللجان واتباع الإجراءات الاحترازية.