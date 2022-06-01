انطلاق آخر أيام امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمادة الجبر

انطلق قبل قليل، امتحان نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021-2022، في مادة الجبر، على مستوى المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية، وسينتهي الامتحان في الحادية عشرة صباحًا.

وكان الأزهر الشرف أعلن أنَّه من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، يتمّ تسجيل الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط، ويتمّ اختيار المرحلة الدراسية، ثم الفصل الدراسي الذي ينتمي له الطالب.

رابط الحصول على النتائج الأزهرية

وأوضح أنَّه يمكن أيضًا من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، تسجيل البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى الرقم القومي ورقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية

وعن طريقة تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الشريف، يتمّ اختيار أيقونة «الشهادة الإعدادية الأزهرية»، ثم تحديد الصف المقيد به الطالب، واختيار الفصل الدراسي الثاني «الترم الثاني 2022»، وإدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي، وتسجيل رقم الجلوس في الامتحانات، وسوف تظهر أمامك النتائج بشكل تفصيلي.

يُشار إلى أنَّه لم تحدد جميع المعاهد الأزهرية حتى الآن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس، إلا أنَّه سيتمّ صدورها خلال تلك الأيام المقبلة، على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.

ويتاح للطلبة الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم 2022 عقب إعلانها على الفور، من خلال الكشوفات المدرسية التي تتضمن النتائج بالدرجات بجميع المواد المقررة عليهم في الترم الثاني.

ولم يعلن الأزهر الشريف إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني على الموقع الرسمي الخاص به.

يشار إلى أنَّه تمّ الانتهاء من التجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، والتي تبدأ في 4 يونيو المقبل.