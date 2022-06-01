الحبس 3 سنوات لـ3 من أسرة واحدة شكلوا «عصابة مستريحين» بالغربية

قررت محكمة جنح مركز طنطا في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وزوجها ووالدتها، تخصص في النصب على المواطنين، بالحصول على أموالهم بدعوى توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل فوائد شهرية 30%، لمدة 3 سنوات مع النفاذ، بتهمة الاستيلاء على نحو 5 ملايين جنيه.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنح طنطا

عقدت محكمة جنح مركز طنطا جلستها بحضور المتهمين الـ3، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة، وذلك بعد سماع أقوال الضحايا، الذين أكدوا أن ربة المنزل، بمساعدة وزوجها ووالدتها، نصبوا عليهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، بدعوى توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح تُقدر بنسبة 30% شهرياً، على أن يحصل المودعون على الأرباح كل 3 شهور.

وأوضح مقدمو البلاغات، أمام تحقيقات النيابة العامة بمركز طنطا، أنه في شهر مارس الماضي، فوجئوا بتهرب المتهمين من دفع النسبة المتفق عليها، حتى هربوا من منزلهم في قرية «صناديد» ليلاً، خوفا من القبض عليهم، مما دفعهم إلى تحرير محاضر ضدهم.

ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تحرير محاضر من قبل عدد من المواطنين ضد كل من «أيمن ر.»، وزوجته «منار ف.»، وحماته «أمال ص.»، يقيمون بقرية «صناديد»، بدائرة مركز طنطا، يتهمونهم فيها بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح تُقدر بنسبة 30 % فوائد شهرية.

وبعد تأكد التحريات من صحة البلاغات المقدمة، تم ضبط المتهمين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنح، التي نظرت القضية اليوم الأربعاء، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ.