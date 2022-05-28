ضبط 4 مستريحين بسوهاج خلال أسبوع.. منهم سيدة استولت على 4 ملايين جنيه

انتشرت ظاهرة المستريح في الآونة الأخيرة خاصة بمحافظتي سوهاج وأسوان، واستطاعت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج من ضبط 4 مستريحين بمراكز المحافظة المختلفة، أحدهم سيدة حصلوا على 11 مليون جنية لتوظيفها بالاستثمار العقاري والفاكهة والمنظفات.

مستريح العسيرات استولى على مليوني للاستثمار العقاري

وعندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات يفيد بتلقي بلاغ بالمركز من إدارة الأموال العامة، حيث ورد لمركز العسيرات محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمَّن بلاغ من المدعو «عطية م ع ا ي»، 39 عامًا، عامل، و5 آخرين يقيمون جميعا بدائرة مركز العسيرات بتضررهم من المدعو «خالد ع ح ع» 55 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «2.100.000» اثنين مليون ومائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ مما دعاهم لتقديم بلاغ ضده وقد تم ضبط المتهم وتعد برد الأموال لأصحابها .

مستريح المنشاة حصل على 3 ملايين

كما المدعو «محمد ع. م»، 40 عاما، صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات، ومقيم دائرة مركز سوهاج، و4 آخرين معه، مقيمين في دائرة مركز ومحافظة سوهاج بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة المنشاة والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد ضد المدعو «محمد ف. م»، 29 عاما، سائق، ويقيم بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وسبق اتهامه في قضية «توظيف أموال»،وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية ، بلغت 3 ملايين جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الفاكهة للخارج، مقابل أرباح شهرية لكنه اخل بوعده فقاموا بتقديم بلاغ ضده

مستريح أخميم حصل على مليوني جنيه للاستثمار العقارى

وورد لمركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بلاغًا من المدعو «محمد ا م ن» 27 عامًا، حاصل على الثانوية الأزهرية، ويقيم بدائرة مركز سوهاج و5 آخرين شاركوا معه بالبلاغ، بتعرضهم للنصب، والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها بالاستثمار العقاري ضد المدعو «عارف ا م ع»، 46 عامًا حاصل على دبلوم صناعي حصل منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها 2.000.000 جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، ولكنه أخل بوعده.

مستريحة سوهاج حصلت على 4 ملايين جنيه لتوظيفها بالمنظفات

في السياق، ورد لمركز سوهاج محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو «ناجح ع ع م» 51 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج و4 آخرين، بتضررهم من المدعوة «دعاء ع ع ز»، 37 حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4.000.000 جنيه لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها، أو رد تلك المبالغ عقب استصدار إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.