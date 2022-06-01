«طعنها وهرب».. ضبط متهم بالتعدي على ربة منزل بـ«مطواة»

تمكنت قوة من قسم الساحل خلال تفقدها الحالة الأمنية من ضبط متهم بالتعدى بسلاح أبيض على سيدة محدثا إصابتها وبمناقشته اعترف بالواقعة.

وفي أثناء مرور قوة من قسم الساحل لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تبين قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثًا إصابتها، ولاذ بالفرار، تمكنت القوات من ملاحقته وضبطه، وبحوزته عدد 2 إيصالات أمانة ممهورة بتوقيعه.

وتبين أن المجنى عليها ربة منزل، مقيمة بنطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية «مصابة بجروح طعنية وقطعية»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها، وأنه تحصل منها على مبلغ مالى لشراء مولدات كهربائية وتشغيلها بمواقع بناء خاصة بإحدى شركات المقاولات مقابل تحصلها على أرباح شهرية.

وعقب ذلك طلبت منه رد المبلغ المالى لعدم قيامه بالسداد والتهرب منها فقامت بالحصول على توقيعه على عدد 4 إيصالات أمانة كضمان لها، ولخشية اتخاذ المجنى عليها ثمة إجراءات قانونية ضده، اتصل بها هاتفيا وطلب منها مقابلته بدائرة القسم لسداد جزء من المبلغ، وفور وصولها قام بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثا ما بها من إصابات، والاستيلاء على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتها.

وأقر بإلقائه السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بالطريق العام وتأيدت الواقعة بشهادة سائق، الذى أقر بقيامه بتوصيل المجنى عليها من أصل بلدتها بمحافظة الشرقية للمنطقة محل البلاغ، وفور وصولها قام المتهم بارتكاب الواقعة.