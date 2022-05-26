مصرع أحد المتورطين في سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح.. «حرضتهم طليقته»

لقي أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقليوبية مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية، إذ تبين أنهم 6 أشخاص، من بينهم سيدة، ولثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون جميعا في محافظة القليوبية، ارتكبوا الواقعة بتحريض من السيدة المشار إليها لسابقة زواجها من المجني عليه عرفيا ووجود خلافات بينهما عقب انفصالهما.

اعتراف المتهمين بالواقعة

وأمكن استهداف وضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهميّن الهاربيّن، وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول، وكذلك دراجة نارية وسيارة مستخدمتين في الواقعة.

تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين الهاربين، سبق اتهامهما في العديد من القضايا أبرزها سرقات بالإكراه، مقاومة سلطات، سرقات متاجر، مخدرات، في مكان اختبائهما، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما، وعُثر بجواره على طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار.

كما أمكن ضبط الآخر وأرشد عن السلاح المستخدم في واقعة سرقة المجنى عليه، وهو بندقية آلية وطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.