السينما المصرية تواصل تراجعها للأسبوع الثالث.. وتخسر 3 ملايين جنيه

للأسبوع الثالث على الوالي تشهد إيرادات الأفلام المصرية حالة كبيرة من التراجع، حققت إجمالي إيرادات على مدار الأسبوع الأخير بلغ 7 ملايين و492 ألف جنيه، لتسجل تراجع يقارب الـ 3 ملايين، وذلك بعد ما وصلت الإيرادات في الأسبوع الذي سبقه لـ 10 ملايين و269 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وانعكست حالة التراجع على إيرادات الأفلام نفسها، فبالرغم من حفاظ فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي على الصدارة محققا إيرادات تجاوزت حاجز الـ 53 مليون جنيه، إلا أن الإيرادات الأسبوعية شهدت تراجع في الأسبوع الرابع لتصبح 4 ملايين بدلا من 5 ملايين و737 ألف جنيه في الأسبوع الثالث.

«واحد تاني» يخسر مليون ونصف جنيه.. وتراجع طفيف لـ «العنكبوت»

بينما كان تراجع فيلم «العنكبوت» طفيفا لم يتجاوز بضعة آلاف جنيه ما بين الأسبوعين الثالث والرابع، حيث حقق 2 مليون جنيه مقابل 2 مليون و780 ألف جنيه في الأسبوع السابق، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار الأربع أسابيع 31 مليون و532 ألف جنيه، ونفس الوضع بالنسبة لفيلم «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع، فحقق الفيلم في أسبوعه الرابع بالسينمات مليون و90 ألف جنيه، مقابل مليون و359 ألف جنيه سابقا، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 16 مليون و753 ألف جنيه.

«فارس» يحقق 548 ألف جنيه على مدار أسبوعين في دور العرض السينمائي

أما فيلم «فارس» البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهر، جاء في المركز الأخير بقائمة الإيرادات محققا 156 ألف جنيه في أسبوعه الثاني بالسينمات، وهو ما شهد تراجعا عن إيرادات أسبوعه الأول الذي حقق فيه 392 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 548 ألف جنيه.