حظك اليوم برج الأسد الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر برج الأسد أحد الأبراج النارية وترتيبه الخامس بين مجموعة الأبراج الأثنى عشر، أصحاب هذا البرج ممن ولدوا في الفترة من 23 يوليو وحتى 22 أغسطس، ويرمز لهذا البرج في دائرة الأبراج الصينية بالقرد.

ويحمل مواليد برج الأسد العديد من الصفات الإيجابية وأخرى سلبية أو «عيوب»، من أبرز مميزات برج الأسد أن المواليد يمتلكون قدرا كبيرا من الطموح والتطلع لتحقيق المزيد من الأهداف والنجاحات، فضلا عن التسامح تجاه الآخرين ما يجعلهم يتصفون بطيبة القلب، ويتمتع بحس عال وقدر كبير من تحمل المسؤولية.

أما عن العيوب فأبرزها حب مواليد الأسد للسيطرة بشكل كبير على جميع المحيطين بهم وعدم تقبل الآخرين وتوجيه النقد في أغلب الأحيان، وقلما يعترف بأخطائه.

ويوضح «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين العملي والعاطفي بحسب توقعات عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت عبير فؤاد أن القمر في المنزل الثاني عشر وعلى مواليد برج الأسد أن يتحدث مع أهل الثقة والذين يثق بهم فقط، وأن يتعاملوا بحرص في بيئة العمل ولا عدم الإعلان عن الخطط المهنية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

ونصحت خبيرة الأبراج بعدم حديث مواليد برج الأسد عن الحياة الشخصية والعملية وتجنب التعالي على شريك الحياة.