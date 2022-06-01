من هي الدولة الثالثة المحتمل تورطها في الحرب الأوكرانية؟

في وقت سابق، نقلت وكالات الأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تصريحا لافتا للنظر، عن احتمالية تورط دولة ثالثة في الحرب الأوكرانية بسبب تزويدها أوكرانيا بالسلاح، دون ذكر أي تفاصيل تشير لمن هي تحديدا هذه الدولة، تاركا الأسئلة تتزايد عن ماهية هذه الدولة.

عملية أوكرانيا انتهت.. والدور القادم على بولندا

لكن ربما يكون الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الذي تشارك قوات بلاده في الحرب في أوكرانيا، قد أفصح عن هذه الدولة، إذ قال قبل أيام قليلة: إن عملية غزو أوكرانيا انتهت، والدور المقبل على بولندا.

وتتصدر بولندا قائمة الدول المناوئة لروسيا التي تدفع في اتخاذ إجراءات متشددة ضدها، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ دعت منذ بداية العملية لإرسال قوات تابعة لحلف الناتو إلى أوكرانيا تحت ستار قوات حفظ سلام.

كما تعرض السفير الروسي في بولندا للرش بطلاء أحمر من جانب نشطاء مؤيدين لأوكرانيا، وذلك عندما حاول وضع إكليل من الزهور، احتفالاً بيوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، الموافق 9 مايو الماضي.

واعتبر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وهو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فيديو نشره على تطبيق تلجرام، أن أوكرانيا عملية منتهية، حسب تعبيره، قائلا: «أنا مهتم (الآن) ببولندا. ما الذي تحاول بولندا فعله؟ إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا (بمهاجمة بولندا) فسنظهر لكم معدنكم الحقيقي في ست ثوان» حسب قوله.

وأضاف قديروف موجها حديثه لبولندا: «من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسميا»، وتابع مهددا بولندا بشكل صريح، قائلا: «لن ندع الأمر يمر، فكما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جدا، وهو أنه مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم».

وتتوافق تصريحات قديروف هنا عن إعادة بولندا لأسلحتها ومرتزقتها مع ما ذكره وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، عن أن الدولة الثالثة المحتمل تورطها في أوكرانيا، والسبب الذي أشار إليه وراء ذلك، يرجع لتزويدها أوكرانيا بالسلاح، وهي التصريحات التي تتوافق مع تقديرات خبراء وتقارير عن أن بولندا تلعب دورا كبيرا بالفعل في تزويد أوكرانيا بالسلاح من خلال الحدود البرية التي تشترك فيها مع أوكرانيا، إذ تصل أيضا الأسلحة القادمة من الدول الغربية إلى هناك ومن ثم يتم نقلها إلى أوكرانيا.

مخططات بولندية للاستيلاء على غرب أوكرانيا

وسبق وتحدثت كل من المخابرات والخارجية الروسية عن وجود خطط وأطماع لدى بولندا في الاستيلاء على أجزاء من غرب أوكرانيا، المجاور لها، وهو السيناريو الذي إن صح، سيعزز بالضرورة من احتمالات تورط بولندا في الحرب هناك.

ومع ذلك يبقى احتمال تورط أطراف أو دول أخرى بشكل مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، قائما أيضا، وهو ما تكرره التصريحات والتحذيرات الرسمية الروسية المتكررة، التي تشير إلى أن قيام دول بعينها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد أوكرانيا بالأسلحة يرفع أيضا من خطر اندلاع حرب مباشرة بينها وبين روسيا.