النفط يرتفع بعد التوصل إلى اتفاق أوروبي بحظر 90% من الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وبعد أن أنهت الصين إغلاق Covid-19 في شنغهاي.

خام برنت يرتفع 1.3%

وصعد خام برنت 1.3% ليتداول عند 117.15 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 116.18 دولار، وفقاً لـCNBC.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب خلال شهر مايو وهو الشهر السادس على التوالي من ارتفاع الأسعار.

حظر أوروبا وإعادة فتح الصين

وقال نوربرت روكر المحلل في جوليوس باير: «يبدو أن المزاج السائد في سوق النفط يتجه نحو التفاؤل أكثر من أي وقت مضى، حظر أوروبا وإعادة فتح الصين الجزئي يغذي مخاوف الإمدادات ويرفع أسعار النفط»، وفقاً لـCNBC.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على قطع 90٪ من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

تنفيذ العقوبات على مراحل

وبمجرد اعتمادها بالكامل، سيتم تنفيذ العقوبات على النفط الخام على مراحل على مدى ستة أشهر وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر. يستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

إغلاق Covid-19 في شنغهاي

انتهى في الصين الإغلاق الصارم لـ Covid-19 في شنغهاي يوم الأربعاء، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.

وكانت تقارير الحد من المكاسب تقارير تفيد بأن بعض المنتجين كانوا يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج لأوبك + وسط توقعات بأن مثل هذه الخطوة ستزيد العرض.

وقال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في OANDA: «إعادة فتح شنغهاي بالكامل من قيود COVID-19 قد تعزز المعنويات في المحيط ، لكن الإعفاء المحتمل لروسيا من قبل أوبك ، من اتفاقية الإنتاج ، هو القصة الأكبر».