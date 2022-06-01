حظك اليوم برج العقرب الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

تعبر كلمة القوة بشكل كبير عن الكثير من صفات وطباع مواليد برج العقرب، فهم يتميزون بالقوة في كل شئ سواء في تحقيق النجاح والوصول لأهدافهم، ويشعرون بسعادة غامرة عندما يصبحون مصدر قوة لغيرهم خاصة المقربين ودائرة المعارف والأصدقاء.

يعرف عن مواليد برج العقرب أنهم بتصفون بالغيرة الشديدة على كل ما يملكون وعلى من يحبون، ويتصفون بالكتمان والغموض في أغليب الأوقات والمواقف، كما أن حب التملك والسيطرة من أبرز عيوب مواليد هذا البرج.

ويتقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب اليوم الخميس 2-6-2022 على الصعيد العملي والعاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يعد القمر في منزل حظ مواليد برج العقرب اليوم، وسيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد اليوم مع الآخرين خاصة زملاء العمل، ولا يوجد شيء يقيد تصرفاتهم، ولكن في الوقت نفسه عليهم الانتباه لحقوقهم جيدًا، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي أوضحت خبيرة الأبراج إنه رغم التشوش الذي يصيب مواليد العقرب إلا أن الوضع الفلكي يساعدهم اليوم جيدًا على نشر سحرهم بسهولة على الجميع والسيطرة عليهم بشكل كبير خاصة شريك حياتك.