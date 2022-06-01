حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج العقرب بأنه ذكي وسريع البديهة يمكنه الانتهاء من مهامه ومسؤوليته بشكل سريع، كما أنه من الشخصيات الطيبة، لكنه لا يتمكن من غفران الإساءة ولا يمكن أن يهدأ إلا بعد الرد بشكل أكبر.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج العقرب، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، القمر في وضع داعم يدفعك اليوم لتنمية معلوماتك، وتنظر للمستقبل من زاوية جديدة تساعدك على التقدم والتطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستويين العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» فأن القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات عاطفية حلوة، ويساعدك على الوصول لمعلومات مهمة من الممكن أن تغير مسار حياتك.

مشاهير برج العقرب

يمكن لمولود برج العقرب أن يكتم مشاعره ويتعامل بأحد أشكال المهنية حتى يمكنه تطوير ذاته ومهنته لذلك يتألق في مجال العمل آيا كان، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.