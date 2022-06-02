ماتوا في حضن بعض.. «إيمان» وأطفالها تفحموا في حريق بمدينة نصر

حسم تقرير الأدلة الجنائية التي تسلمته جهات التحقيق صباح اليوم، تفاصيل مصرع سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تدعى «إيمان» و3 من أطفالها داخل شقتهم في مدينة نصر، إذ بين تقرير الأدلة الجنائية أن الوفاة ناتجة عن حريق وليس فيها أي شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي حدث داخل المطبخ وانتقل إلى محتويات الشقة وحاصرت ألسنة اللهب الأم وأطفالها «روضة.م» 4 سنوات و«جنة.م» 3 سنوات، و«عبد الرحمن.م» 11 سنة، وأصيبت الابنة الكبرى وتدعى «منار.م» 18 سنة، بحروق بالغة في اليد اليمنى.

تفاصيل معاينة شقة مدينة نصر

«كانوا في حضن بعض وآثار الحريق تركت تفحمًا على جثامين بعضهم»، تلك التفاصيل أثبتتها المعاينة الميدانية وتقرير الأدلة الجنائية لمسرح الحادث بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي شبت داخل شقة أسرة مدينة نصر في الحي العاشر، وأن النيران استمرت قرابة ساعتين حتى أحدثت تلفيات بالغة في الشقة بينما نجا والد الأطفال بسبب وجوده في العمل وأنه تلقى اتصالًا من جيرانه أخبروه بنشوب حريق داخل شقته، ووفق تحريات المباحث فإن الحريق ليس فيه شبهة جنائية وأن الوفاة سببها الحريق.

رواية الأسرة في محضر الشرطة

وقال زوج سيدة مدينة نصر المتوفية في حريق هي وأطفالهما، إنه لا يشتبه في وفاتهم، وأن الحريق شب في المطبخ وأنه عرف من ابنته المصابة البالغة من العمر 18 سنة أنها كانت بصحبة والدتها وأشقائها داخل الشقة وقت حدوث الحريق داخل وصلة كهرباء في المطبخ وأمسك في بعض المحتويات وامتد إلى الأشياء التي تساعد على الاشتعال في الشقة مثل الملابس والدواليب الخشبية وأنها هربت بعدما أصيبت بينما لم تتكمن من مساعدة والدتها وأشقائها.