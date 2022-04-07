أسعار الذرة البرازيلية.. 3 أسباب للتراجع والأعلاف الأكثر استفادة

استمر تراجع أسعار الذرة في بعض الأسواق الرئيسية المُصدرة من بينها البرازيل، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أثر التقدم في حصاد محصول الذرة الأول وانخفاض تكاليف الاستيراد، على الأسعار إثر تراجع قيمة الدولار، وظروف الزراعة المواتية للمحصول، بحسب وكالة الزراعة البرازيلية.

انخفاض الدولار مقابل العملة البرازيلية

وتستورد الولايات الجنوبية في البرازيل محصول الذرة، على الرغم من كون البلاد واحدة من أكبر مصدري الحبوب، وذلك لأنها أرخص مقارنة بنقل الذرة من منطقة الغرب الأوسط في البرازيل، حيث يُزرع الجزء الأكبر من المحصول.

وبحسب مذكرة بحثية صادرة اليوم عن «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، أدى انخفاض الدولار مقابل العملة البرازيلية إلى جعل أسعار السوق المحلية البرازيلية أكثر جاذبية لقطاع الأعلاف الحيوانية، ومع ذلك، يتم إمداد المنتجين وينتظرون وصول محصول الذرة الثاني لإجراء عمليات شراء جديدة.

ظروف زراعة محصول الذرة الثاني مواتية

وبحسب مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي، ومقره البرازيل، فإن حركة الأسعار الهبوطية كانت أكثر كثافة في بداية الأسبوع الماضي عندما كان البائعون يتطلعون إلى جني الأموال بسرعة وكانوا أكثر مرونة مع قيم التداول، علاوة على ذلك، كانت ظروف زراعة محصول الذرة الثاني مواتية في البرازيل حتى الآن.

واعتبارًا من 2 أبريل الجاري، اكتملت زراعة الذرة الثانية في البرازيل في 99.5% من المساحة المتوقعة للسنة التسويقية 2021-22، بينما وصل حصاد محصول الذرة الأول إلى 51.6%، بعدما تم إجراء المسح على 92% من إجمالي المساحة المزروعة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، انخفضت أسعار الذرة الآسيوية بنحو 12.5 دولار للطن المتري، لتغلق التداولات منتصف مارس، عند 412.5 دولار/ طن متري CFR وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد الإغلاق الأخير بسبب انتشار فيروس كورونا في مقاطعة شنغهاي.