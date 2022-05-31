تغريم مسؤولي نادي السلام ببنها بسبب التنمر على لاعبة من ذوي الهمم

قضت محكمة استئناف بنها في جلستها المدنية المنعقدة برئاسة المستشار تيسير محمد كمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى كامل الرئيس بالمحكمة، والمستشار أمجد عبدالبديع نائب رئيس المحكمة، وحضور عشماوي محمد عشماوي أمين السر، بتغريم كل من: «م ح ع» و«ع م أ» و«ا م أ»، و«ص أ ع»، مسؤولى نادى السلام للمعاقين ببنها بتعويض مادي وقدره 20 ألف جنيه، ومبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا لصالح اللاعبة صفاء أحمد عز الدين من ذوي الهمم وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى، والتى اتهمتهم بالتعرض لها بالسب والتنمر عليها.

تفاصيل التنمر باللاعبة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول والذى يشغل منصب مدير نادي السلام للمعاقين بسبها وقذفها إذ قال لها: «أنتم تتاجرون بإعاقتكم»، والثاني «ع م أ»، والذي هددها بإبلاغ النيابة العامة ضدها حال قيامها بجمع توقيعات بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة نادي السلام للمعاقين، ومن ثم إثارة الرعب في نفس المدعية، وكذلك قيام الثالث «ا م أ» بسحب هاتفها المحمول دون وجه حق، ما دفع المدعية إلى تحرير شكوى ضد المدعى عليهم في النيابة الإدارية نيابة إدارية رابع، وصدر بناء على ذلك القرار التأديبي بالخصم من راتب المدعى عليه، ومن ثم أصابها أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليهم، ما حدا بها لإقامة دعواها.

اللاعبة تواجه التنمر

يذكر أن صفاء حاصلة على بكالوريوس التجارة جامعة بنها، وقررت أن تمارس رياضة العاب القوى بعد فشلها في الحصول على عمل بسبب قصر قامتها والتنمر عليها، فقررت أن تمارس رياضة العاب القوى وتتفوق على نفسها وتحصل على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية.