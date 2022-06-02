رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022-2023.. تعرف على الخطوات «فيديو»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022-2023، موضحة أن الجامعات الأهلية المصرية الأربع «الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، والجلالة»، ستعلن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي 2022-2023 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4/6/2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التقديم متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021-2022 أو العام السابق 2020-2021، بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة شروط التقديم.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية 2022-2023

-الدخول على رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022-2023.

-الضغط على زر «انشاء حساب».

-كتابة البريد الإلكتروني.

-كتابة كلمة المرور.

-تأكيد كلمة المرور.

-بعد ذلك البدء في التسجيل.

-تسجيل البيانات المطلوبة وهي «تاريخ الميلاد والاسم عربي وإنجليزي والرقم القومي والنوع والعنوان والمحافظة ورقم الهاتف المحمول».

- إضافة صورة شهادة الثانوية.

- كتابة سنة الحصول على الشهادة.

- حفظ البيانات.

- الانتقال لصفحة الرغبات.

- اختيار اسم الجامعة.

- اختيار التخصص.

- الضغط على زر «إضافة».

- الضغط على زر «حفظ وخروج».

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: «التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية»، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

امتحانات التقدم والقبول للجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن امتحانات التقدم والقبول للجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد واحدة وتهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرة الطالب، ما يجعل نجاح الطالب في البرنامج الذي سيلتحق به مؤكدًا بشكل أكبر، وتنقسم إلى جزأين رئيسيين: «الأول مخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، والثاني اختبار دولي لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدي للطالب».