السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات: ننفذ خطة تطوير شاملة

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، مرجعة ذلك إلى ما تنجزه الهيئة في الآونة الأخيرة من أعمال تطوير شاملة ورفع كفاءة على بعض خطوط ومزلقانات السكة، بهدف رفع وتعزيز عوامل ومعدلات السلامة والأمان لمستقلي القطارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وجاءت التهديات والتأخيرات المتوقعة كالتالي:

- خط «القاهرة / الإسكندرية» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 90 دقيقة.

- خط «القاهرة / السد العالي» متوسط تأخيرات القطارات، «القاهرة / أسيوط» مدة تصل لـ 120 دقيقة، و «أسيوط / أسوان» مدة تصل لـ 60 دقيقة.

- خط «بنها / بورسعيد» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 120 دقيقة.

- خط «طنطا / المنصورة / دمياط» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 60 دقيقة.

- خط «قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة» متوسط تأخيرات القطارات تصل لمدة 60 دقيقة.

مشروعات تطوير

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها لمستقلي القطارات بالوجهين البحري والقبلي، عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات التطوير الحديثة الجاري تنفيذها من لصيانة بعض مزلقانات وأشرطة السكك، وتطوير المحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

حملات توعوية من السكة الحديد

وتواصل وزارة النقل والمواصلات متمثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، إطلاق حملات توعوية، التي من أبرزها «سلامتك تهمنا»، تناشد من خلالها مستقلي القطارات، بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على القضبان وأشرطة السكة والمزلقانات وأرصفة المحطات أو ما يقرب من حرمها، لما قد يتسبب من إزهاق لأرواح العديد من المواطنين بسبب نشوب الحرائق التي قد تحدث بسببها، ويتسبب ذلك في عواقب ومتتاليات وخيمة، منها إتلاف الممتلكات العامة للدولة وتعطيل سير منظومة السكة الحديد على النمط المرغوب فيه.