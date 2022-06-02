ضبط 75 كيلو بانجو وحشيش وهيروين وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1715 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات طن «أرز أبيض»، 393 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 29,750 طن «سكر – دقيق – زيت طعام - مسلى – زيوت سيارات – أسمدة - أعلاف»، 177 عبوة سجائر.

ضبط 604 قضايا في مجال مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 604 قضايا في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 15 قضية دقيق مدعم، 167 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 170 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 قضايا بيع بأزيد من السعر، 59 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 54 قضية توقف عن الإنتاج، 131 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 32,500 طن دقيق بلدي مدعم، وكذا 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 11,355 طن أسمدة مدعمة، 2,040 طن سكر تمويني، 154100 لتر «سولار – بنزين»، وبلغ إجمالي المضبوطات 75,645 طن، 177 عبوة سجائر، 154100 لتر «سولار، بنزين».

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبيع في كمية من الدقيق البلدي المدعم «استخراج 82%» بقصد الاتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على 3٫150 طن دقيق بلدي مُدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 164 قطعة سلاح

ووجّهت وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 135 متهما، وتنفيذ 89702 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين بارتكاب 6 حوادث متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 206 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 48,609 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 22,765 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,241 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 989 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 775 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 406 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 190 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 150 جراما، كمية من مخدر المريجوانا وزنت 5 جرامات، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 2 جرام، و1163 قرصا مخدرا.

وجرى ضبط 24 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، وضبط 335 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25469 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

حملات مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17487 مخالفة مرورية متنوعة.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3322 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية في مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، وضبط 13603 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 128 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 126 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص.، فضلا عن ضبط 1445 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة التهريب، و27 قضية في مجال الأمن العام، و886 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 253 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

حملة أمنية بالقليوبية

وفي القليوبية جرى ضبط 12 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 14 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 7246 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط هارب من 180 سنة حبس

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، غيّر محل إقامته واختبأ بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 127 حكما قضائيا بإجمالى مدد حبس بلغت 180 سنة وكفالات مالية 200 ألف جنيه، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وكذلك أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكما قضائيا، والمقضي فيها بالحبس بمدد بلغت 15 سنة وكفالات مالية 11 ألف جنيه، وضبط مقاول، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، مطلوب لتنفيذ 57 حكما قضائيت، والمقضي فيها بالحبس بمدد بلغت 42 سنة و6 أشهر وكفالات مالية 39 ألف جنيه بالتردد على محل سكنهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما، وبتقنين الإجراءات تم تستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.