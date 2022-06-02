وصول المتهم بالاعتداء على زوجته بشومة في الشرابية لحضور جلسة الحكم عليه

وصل المتهم بالاعتداء على زوجته، بالضرب بشومة وسكين في الشرابية، قبل قليل، إلى محكمة جنح الأميرية، لحضور أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، كما وصلت زوجته «المجني عليها»، لحضور جلسة محاكمته.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «وليد. س. أ»، بالتعدي على زوجته المجني عليها «ماري. م»، بالضرب عمدا، ما أسفر عن إصاباتها بجروح بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة» وسكين، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية شومة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

إصابات بالغة

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة تهمة التعدي على زوجته بالضرب محدثا إصابات بالغة في رأسها باستخدام أسلحة بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وهي «شومة وسكين».