مؤلف موسيقى مسلسل فاتن أمل حربي: خليت المشاهد يستنتج ظروفها وطبقتها

قال المؤلف والموسيقى خالد الكمار، إن أول خطوة يتخذها قبل تأليفه موسيقى مسلسل ما، معرفته الشخصيات الأساسية في العمل الفني، وكيفية التعبير عنها بأقل عدد من النوتة، بحيث يتم اختصار صراعاتها وثقافتها وبيئتها، إضافة لكون الشخصية سواء كانت ذكر أم أنثى والفئة العمرية.

مراحل إعداد موسيقى تصويرية

وأضاف خالد الكمار، خلال لقاء ببرنامج «مش بالليل أوي»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية سالي سعيد، اليوم الخميس، أنه في مسلسل فاتن أمل حربي أعطى تيمة معينة بمجرد سماعها، يعرف الشخص بأن هذه الموسيقى تخص المسلسل، ويستنتج بأن «فاتن» سيدة مصرية من طبقة معينة، وتعيش في ظروف معينة.

أنماط المخرجين لاختيار الموسيقى

وأشار المؤلف والموسيقى خالد الكمار، إلى أنه يعقد جلسات في البداية مع مخرج العمل الفني وإرسال السيناريو حال جاهزيته أو مسودة للسيناريو، متابعا: «عندما أقرأ السيناريو أبدأ أضع أفكاري وأضعها للمخرج ونبدأ نتناقش، هناك أنماط للمخرجين يكونوا محددين ما يريدونه من نوع أو استايل الموسيقى، وآخرين يتجهون لتجربة أنواع من الموسيقى عدة مرات قبل الاختيار».

وعن أول موسيقى تصويرية أعدها لمسلسل درامي، قال: «كان مسلسل قابيل وكنت حاسس إني بعمل حاجة غلط ومش مظبوطة، لكن الحمد لله موسيقى المسلسل لاقت قبول كويس أوي».

نتعامل مع مسلسل الـ 6 حلقات مثل الفيلم

ولفت «الكمار»، إلى أن عمل الموسيقى التصويرية في المسلسل، يكون عبارة عن «مشهد مشهد»: «في الماضي كان هناك ما يسمى بالمكتبة الموسيقية، عددهم 20 أو 30 مقطوعة موسيقية ويتم إرساله للمونتير ثم يركبها على الحلقات، مؤخرا مع المنصات يكون هناك مسلسل عدد حلقاته 6 فقط، وبالتالي يتم معاملتها معاملة الفيلم، ومؤلف الموسيقى هو من يركبها على الحلقات».