رئيس مياه أسيوط يجتمع بفريق وكالة «USAID» الأمريكية لمتابعة أعمال محطة التشيكي

اجتمع المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس عاطف عزت، مدير مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف بالوكالة الأمريكية للتنمية، وجون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والمهندس محمد هاشم، نائب مدير المشروع، والمهندس جمال الحسيني، وعدد من ممثلي المشروع، لمتابعة آخر المستجدات في الأعمال القائمة بمشروع إنشاء المعمل المركزي بمحطة مياه التشيكي المرشحة، وتفقد الوضع القائم بمركز التدريب والخدمات الرئيسي للاطمئنان على سير العمل بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة.

تحسين أداء قطاع مياه الشرب

وأكد رئيس مياه أسيوط، أثناء لقاءه بأعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن تلك المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSS»، والذي يهدف لتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذها تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار «خدمة متميزة مستدامة».

تفقد محطة مياه النزلة

بدأت الجولة بتفقد محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى، وذلك لتفقد نشاط تقليل تكاليف التشغيل والصيانة والذي يتضمن إجراء القياسات والاختبارات الفنية للمعدات الكهروميكانيكية بعنبر الطلمبات العكرة بالمحطة المرشحة.