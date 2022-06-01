مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية 2022، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة، حيث بلغت نسبة النجاح 86.3%، وبلغ عدد من تقدموا لأداء الامتحان هذا العام 119 ألف و242 طالباً وطالبة بالإعدادية العامة، نجح منهم 102 ألف و865 طالباً وطالبة، أما الاعدادية المهنية، فقد بلغ عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالباً وطالبة، نجح منهم 2430 طالباً وطالبة، بنسبة نجح 80%.

العشرة الأوئل في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الطلاب الأوائل على مستوى الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الدقهلية هم:

الأولى: رحمة السيد إبراهيم الشربيني إبراهيم، طالبة بمدرسة «فاروق العزازي» الإعدادية بقرية «كفر الأمير»، مركز تمي الأمديد، بمجموع 280 درجة.

الأول مكرر: عبودة أحمد عبودة أحمد المتولي، طالب بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي بنين، بمجموع 280 درجة.

الثانية: هنا ياسر عزت المغاوري، طالبة بمدرسة «الشهيد محمد مصطفى الجوهري»، بمجموع 279.5 درجة.

الثانية مكرر: فاطمة وجيه جايل الطنطاوي، طالبة بمدرسة الدكتور «حمدي الطاهري»، بإدارة منية النصر التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

الثاني مكرر: أحمد محمد عبد الباقي مرسي أبو العلا، طالب بمدرسة «الشهيد مسعد حافظ» للتعليم الأساسي، بمجموع 279.5 درجة ‏

الثانية مكرر: بسنت إكرامي إبراهيم الشربيني إبراهيم، طالبة بمدرسة «فاروق العزازي» الإعدادية، بمجموع 279.5 درجة.

الثاني مكرر: محمد إبراهيم بدير إبراهيم سالم، طالب بمدرسة بلقاس المتميزة للغات، بمجموع 279.5 درجة.‏

الثانية مكرر: إسراء إبراهيم صبحي إبراهيم المشد، طالبة بمجمع «أبو داود» الإعدادي، بمجموع 279.5 درجة.

الثانية مكرر: إيمان محمد متولي عبد المطلب أحمد، طالبة بمدرسة «فاروق العزازي» الإعدادية، بمجموع 279.5 درجة.

الثاني مكرر: أحمد محمد محمد صلاح إبراهيم السيد، طالب بمدرسة بلقاس المتميزة للغات، بمجموع 279.5 درجة.

مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية يهنئ الأوائل

وهنأ علي عبد الرؤوف، وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الطلاب والطالبات العشرة الأوائل وأولياء أمورهم على التفوق، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، وأشاد بجهود القائمين على العملية التعليمية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.