توجيه مهم من التعليم لصرف حافز التطوير: سرعة الصرف قبل 30 يونيو

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وإجراءات الصرف للمستحقين من معلمي وموجهي رياض الأطفال وحتي الصف الرابع الابتدائي.

تلاحظ عدم الزام الإدارات بصرف الحافز للمعلمين

وقالت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنه بمراجعة المركز المالي لبعض الإدارات التعليمية تلاحظ عدم إلزام الإدارات بصرف الحافز بالمخالفة للتعليمات الواردة من الوزارة والمتضمنة سرعة اتخاذ إجراءات الصرف.

سرعة صرف الحافز قبل نهاية العام المالي

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها، بالتنبيه علي المختصين بسرعة صرف الحافز للمستحقين قبل نهاية العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين سواء من المدارس والإدارة، وأن المديرية تخلي مسؤوليتها في حالة عدم الصرف نظراً لعدم توافر الاعتمادات لذات المدة بالعام المالي القادم.

وأشارت المديريات، إلى أنه تم إخطاركم بتاريخ 15 مارس بتعزيز بند حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بموازنة الإدارة للعام المالي 2021/2022، طبقا لإحصاء عدد المستحقين الوارد وذلك لاتخاذ إجراءات الصرف للمستحقين من معلمي وموجهي رياض الأطفال وحتي الصف الرابع.

ضوابط صرف حافز تطوير المعلمين للصفوف الأولي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط صرف حافز تطوير المعلمين للصفوف ورياض الأطفال وهي كالتالي:

- توقيع المعلم بالدفتر 20 يوما في الشهر ما عدا فبراير 18 يوما.

- تسجيل الغياب من واقع دفتر الحضور والانصراف.

- كل معلم لم يوقع 20 يوما في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيها .

- تسجيل جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي الذين يقومون بالتدريس سواء «المواد الأساسية أو الأنشطة - مهارات- حاسب الآلي- فنية - موسيقي - تربية دينية».

- تسجيل معلم واحد فقط تربية دينية مسيحية للصفوف من «الأول إلى الرابع»، وكذلك معلم تربية بدنية شرط ألا يتجاوز النصاب المقرر له.