إنجي المقدم تقضي إجازتها بالمغرب.. ومنى زكي: «المرة الجاية هاجي معاكي»

تقضي الفنانة إنجي المقدم إجازتها في دولة المغرب، إذ نشرت مجموعة من الصور لها وهي تتنزه في منطقة أقشور المغربية، التي تعد أحد أشهر المتنزهات السياحية في العالم، بصحبة مجموعة من صديقاتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

إنجي المقدم عن زيارتها لمنطقة أقشور: محظوظة

وكتبت إنجي المقدم، تعليقًا على الصور التي نشرتها من منطقة أقشور والتي تعد الزيارة الأولى لها، بقولها: «أول مرة أتفسح في المكان ده، وكنت محظوظة أوي عشان أعمل كده في المكان الساحر والرائع في أقشور بالمغرب»، داعية أصحابها لخوض هذه الرحلة التي وصفتها بـ«التجربة المدهشة».

منى زكي تتفاعل مع صور إنجي المقدم

وتفاعل عدد من أصدقاء إنجي المقدم بالتعليق على مقاطع الصور والفيديوهات التي نشرتها من أقشور بالمغرب، من بينهم الفنانة منى زكي، التي أبدت إعجابها بالمكان، موجهة رسالة لإنجي المقدم بقولها: «المرة الجاية نكون مع بعض».

وقدمت إنجى المقدم، مؤخرًا مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، مع عدد من النجوم أبرزهم هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، تأليف سارة مراد ودينا ماهر، إخراج مصطفى أبو سيف.