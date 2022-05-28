منى زكي وأسيل عمران على أحد شواطئ فرنسا: لحظات سعيدة

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة تجمعها والفنانة منى زكي، وهما يجلسان على أحد الشواطئ بدولة فرنسا، بالتزامن مع حضورهما فعاليات مهرجان كان السينمائي.

منى زكي وأسيل عمران صداقة بدأت بسبب حملة إعلانية

وارتدت أسيل عمران فستانًا باللون الأحمر المنقوش، وارتدت منى زكي فستانًا باللون الأسود، وعلقت أسيل على الصورة بقولها: «عندما تلتقي بأشخاص يصبحون قريبين جدًا من قلبك سريعًا، عليك أن تعتز اللحظات التي تجمعكما».

وتعاونت منى زكي وأسيل عمران في أحد الحملات الإعلانية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، ونشأت بينهما صداقة قوية، نتيجة تعاونهما المستمر وحضورهما معًا عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية.

ريد كاربت مهرجان كان

وتألقت منى زكي، على الريد كاربت في مهرجان كان، بارتدائها فستانًا أسود خطف الأنظار، وجعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

كما تألقت أسيل عمران، في مهرجان بارتداءها فستانًا باللون الزهرى، للمصم زهير مراد، والذي نشر مقطع فيديو خلال استعدادها للريد كاربت والتقاطها مجموعة من الصور قبل ذهابها للحفل.