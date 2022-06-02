محافظ أسيوط ورئيس «الإصلاح الزراعي» يبحثان تخصيص أراض لمشروعات حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الموقف التنفيذي لتوريد القمح وسبل زيادرة نسب التوريد واستغلال أراضي الاصلاح الزراعي المزروعة بالقمح في المحافظة لرفع نسب التوريد، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المنافذ المتنقلة التي أطلقتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، والمهندس سيد عبدالنعيم، وكيل وزارة التعاون والتنمية، والمهندس إيهاب فؤاد، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، وصبرة محمد رياض، مدير الشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

جهود توريد محصول القمح في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في توريد محصول القمح للشون والصوامع ومراكز التجميع البالغ عددها 30 مركزا وتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف المطلوب من المحافظة، وفقا للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، موضحاً أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، مضيفًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «سعد» على متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون.

إطلاق مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

كما أشاد المحافظ بمجهودات الإصلاح الزراعي بالمحافظة، وإطلاقهم مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وتنفيذ منافذ متحركة لبيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة لتبدأ في التنقل لتجوب قرى ومراكز المحافظة لتوفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

وأكد المحافظ على تنسيق الجهود مع كافة الجهات من وكلاء وزارة التموين والزراعة والمطاحن والصوامع والبنك الزراعي المصري ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ورؤساء الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، وعقد اجتماعات مستمرة لتكثيف حملات توعية المزارعين وموردي القمح والتجار وتحفيزهم لاستمرار أعمال التوريد للأقماح المحلية ورفع معدلات التوريد لتحقيق المستهدف من المحافظة للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للشعب المصري ومواجهة أية ظروف اقتصادية قد تطرأ.

تخصيص قطع أراضٍ لـ«حياة كريمة»

وأعلن رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، موافقته على السير في إجراءات تخصيص بعض قطع أراضي الإصلاح بقرى المحافظة، لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن التوسع في إطلاق المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية والمنتجات بقرى ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة، استكمالًا لجهود المحافظة في التوسع في فتح منافذ جديدة.

وأشار إلى أن مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة قامت بزراعة أكثر من 7 آلاف فدان قمح بالمحافظة، وجاري تكثيف حملات التوعية من خلال جمعيات الإصلاح الزراعي البالغ عددها 12 جمعية لرفع معدلات توريد القمح، فضلًا عن بحث ومناقشة إنشاء محطة غربلة أو مصانع أعلاف على أرض المحافظة.