أحد ضحايا «مستريح الساحل الشمالي»: المحكمة قضت لنا بتعويض 50 ألف جنيه

قال ريمون ماهر، أحد ضحايا «مستريح الساحل الشمالي»، إنه تعاقد مع شركة لشراء عقارات في الساحل الشمالي من مقرها في شيراتون، ولكن تعرض للنصب عليه من قبل صاحب الشركة، لافتًا إلى أن الشركة أعطت المشترين تصريحًا ولكن لم يبنوا الأرض، ولا يوجد حولها سور ما دفعه للشك في أن الأمر يشوبه النصب، موضحًا أن عدد الذين تعرضوا للنصب حوالي 40 شخصًا، وأقل شخص منهم دفع نحو ربع مليون جنيه.

التحجج بكورونا لتأجيل البناء

وأضاف «ماهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الشخص كان دائمًا يرواغ، ويقول أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سبب تأجيل البناء في الأرض.

أشخاص حصلوا على حكم ضد المستريح

وأوضح أحد ضحايا نصب مستريح الساحل الشمالي، أن الأشخاص وثقوا في المستريح لأنه موظف حكومي، وكان دائما يؤجل البناء ويقنع الجميع بأن البناء سيبدأ بعد انتهاء اشتراطات البناء التي أعلنت عنها الدولة، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يشترون أراضي حالية في أماكن أخرى ويبيعونها من أجل استمرار دورة النصب، لافتًا إلى أنهم أقاموا دعوى قضائية ضده، وحصلوا على حكم بتعويض قيمته 50، ولكن حتى الآن لم يُنفذ الحكم.