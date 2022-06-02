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محمود مسلم

بريد الوطن .. على باب الحسين

كتب:

الوطن
09:33 م | الخميس 02 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وقفتُ على بابِ الحسينِ لعلَّنى

أعانقُ قلباً لا يحسُّ وصاليا

فقد كنتِ حُباً كم حَلُمتُ بقربهِ

وما زلتُ أطوى بالغناءِ بكائيَا

نظرتُ إلى نقشِ الجدارِ ونحتهِ

وللقلبِ الذى قد صَارَ بعدَكِ خاليَا

تمنيتُ أحيَا فى هواكِ دقيقةً

تمنيتُ أحيَا بالغرامِ لياليَا

أرنُّ عليهَا أم أموتُ مِن الهَوى

أحنُّ إليها والظُّروفُ كما هيَا

فيا ربُّ عجِّلْ بالمماتِ وهبْ لنا

جناناً فقلبى كم يذوبُ تلاقيا

                                                                       منصور حسين 

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