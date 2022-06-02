بريد الوطن .. على باب الحسين

وقفتُ على بابِ الحسينِ لعلَّنى

أعانقُ قلباً لا يحسُّ وصاليا

فقد كنتِ حُباً كم حَلُمتُ بقربهِ

وما زلتُ أطوى بالغناءِ بكائيَا

نظرتُ إلى نقشِ الجدارِ ونحتهِ

وللقلبِ الذى قد صَارَ بعدَكِ خاليَا

تمنيتُ أحيَا فى هواكِ دقيقةً

تمنيتُ أحيَا بالغرامِ لياليَا

أرنُّ عليهَا أم أموتُ مِن الهَوى

أحنُّ إليها والظُّروفُ كما هيَا

فيا ربُّ عجِّلْ بالمماتِ وهبْ لنا

جناناً فقلبى كم يذوبُ تلاقيا

منصور حسين

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