بريد الوطن .. على باب الحسين
كتب:
الوطن
09:33 م | الخميس 02 يونيو 2022
صورة تعبيرية
وقفتُ على بابِ الحسينِ لعلَّنى
أعانقُ قلباً لا يحسُّ وصاليا
فقد كنتِ حُباً كم حَلُمتُ بقربهِ
وما زلتُ أطوى بالغناءِ بكائيَا
نظرتُ إلى نقشِ الجدارِ ونحتهِ
وللقلبِ الذى قد صَارَ بعدَكِ خاليَا
تمنيتُ أحيَا فى هواكِ دقيقةً
تمنيتُ أحيَا بالغرامِ لياليَا
أرنُّ عليهَا أم أموتُ مِن الهَوى
أحنُّ إليها والظُّروفُ كما هيَا
فيا ربُّ عجِّلْ بالمماتِ وهبْ لنا
جناناً فقلبى كم يذوبُ تلاقيا
منصور حسين
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