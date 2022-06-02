للعام الثاني.. «مصايف الإسكندرية» تمنع السير على الكورنيش بملابس البحر

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بيانا تحذيريا جديدا عن منع الخروج من الشاطئ بملابس البحر وأي ملابس أخرى غير لائقة تخدش الحياء، مراعاة للآداب العامة للطريق، وذلك استكمالا للمبادرة التي أطلقتها العام الماضي بمنع السير بملابس البحر على كورنيش الإسكندرية، وذلك عقب شكاوى عدة تقدم بها أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى الإدارة من سلوكيات بعض المصطافين، والتي تسبب خدش حياء وعدم مراعاة للآداب العامة.

منع خروج المصطافين بملابس البحر للشوارع

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن مسؤولي الإدارة أكدوا على جميع عمال البوابات بعدم السماح لأي أحد الخروج من بوابات الشاطئ بملابس البحر أو بالملابس الداخلية.

وأضاف «رشاد»، أن منظر تجول بعض المصطافين بملابس البحر على طريق الكورنيش، وفي الشوارع المتفرعة منه، يسيء للجميع ويؤذي أهالي المدينة، لافتا إلى أن كثيرا من ملابس البحر التي يخرج بها المصطافون من شواطئ الإسكندرية غير مناسبة، معتبرا أنها تخدش الحياء وتتعارض مع الآداب العامة.

أحواض مياه بجوار البوابات للمغادرين

وأوضح أنه تم وضع أحواض مياه بجوار البوابات للمغادرين من الشاطئ، وذلك لغسيل القدمين قبل الخروج لأرصفة الكورنيش للتخلص من رمال الشاطئ وللحفاظ على نظافة الكورنيش.

وكانت الإدارة المركزية قد دشنت حملة توعية موسّعة في هذا الاتجاه، بدأت بالتنبيه على بوابات الشواطئ بعدم خروج المصطافين إلا بعد ارتداء ملابس مناسبة، ونشر فرق توعية للمواطنين على الشواطئ، للتركيز على هذا السلوك السيئ، بالإضافة إلى نشر لوحات توعية وبانرات على الشواطئ وبواباتها، للحد من انتشار تلك الظاهرة.