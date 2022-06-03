سيدة تستغيث لعلاج ابنها المصاب بشرخ في الجمجمة: بين الحياة والموت

نشرت سيدة تدعى «منال السيد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا تستغيث فيه لعلاج ابنها الذي يعيش بين الحياة والموت، بعد سقوطه من على السرير.

استغاثة عقب سقوط ابنها من على السرير

وقالت السيدة في منشورها: «أرجوك أرجوكي ابني بيمووووووت بسبب إحدى المستشفيات، الحكايه بدأت لما ابني وقع من على السرير، الولد عيط فسكته وملاحظتش عليه أي حاجه غير بالليل، لقيت دماغه كبرت من ورا والولد مش متزن، روحت مستشفى قالولي روحي مستشفى الدمرداش أعمليله أشعة على دماغه، وبالفعل روحت أنا وباباه كنا هناك يوم الأحد 29 مايو، الدكتور قالنا هاتوا للولد منوم والولد أخده، وعملنا أشعة مقطعية على المخ والرقبة، وانتظرنا نستلم الأشعة قالولنا مفيش أشعة، هنبعت للدكاترة في الاستقبال النتيجة، وظهرت النتيجة بإن الولد مفيهوش حاجة خالص وروحنا».

وأشارت إلى أنه اتضح أن ابنها أصيب بشرخ في الجمجمة، وأنه حاليا يعيش على الأجهزة الطبية، لافتة إلى أن تكاليف العلاج مرتفعة ولا تستطيع أن تدفعها مستغيثة قائلة: «ساعدوني لحد ما البوست (المنشور) يوصل للمسؤولين» لافتة إلى أنها لن تسكت حتى تحصل على حق ابنها.