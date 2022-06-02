تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022.. اعرف الخطوات

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية من آلاف المواطنين، عن خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الموقع الذي أنشأته، خصيصا لتقديم الخدمات التموينية إلكترونيًا للمواطنين، تسهيلا عليهم دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022

وتستغرق عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، دقائق معدودة، إذ اكتفت وزارة التموين، بإتاحة خدمة واحدة فقط حاليا على الموقع، وهي خدمة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، من أجل إتمام تنفيذها بسهولة للمواطنين، وتشمل الخطوات كالتالي:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر (https://www.tamwin.com.eg/)، وعبر محرك البحث جوجل من هنـــا

- ملء رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر بعد ذلك الكترونيا اسم رب الأسرة او صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في احدى شركات المحمول باسم صاحب بطاقة التموين.

- الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد أنه تم قبول الرقم المحمول اذا كان صحيحا، أو أن الرقم تحت المراجعة للتأكد من أنه مسجل باسم صاحب البطاقة.

وأقبلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال خطوة تسجيل رقم الموبايل لأصحاب بطاقات التموين عبر رسالة أرسلت لهم على بونات صرف الخبز، نصت على تعليمات بأهمية تسجيل الرقم في مهلة أقصاها 30 يونيه الجاري تجنبا لإيقاف بطاقة التموين.

تسجيل رقم المحمول في مكاتب التموين

فيما تتيح الوزارة أيضا، إمكانية تسجيل رقم الموبايل أيضا من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، حتى 30 يونيه من خلال توجه المواطن صاحب البطاقة التموينية لمكتب التموين التابع له في المحافظة.