كسر خط طرد رئيسي في المنصورة يحول شوارعها إلى ترع «صور»

غرقت عدة مناطق وشوارع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في المياه، نتيجة كسر خط طرد قطر 600 مللي نطاق حي غرب المنصورة، لمحطة الصرف الصحي.

وانتقلت سريعا قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء شرق وغرب المنصورة ومركزي المنصورة وطلخا، لسرعة التعامل الفوري مع كسر خط طرد قطر 600 مللي، ومتابعة أعمال شفط المياه بالمناطق المتأثرة بمدينة المنصورة، للتعامل الفوري الجاد مع أي طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها.

كسر خطوط الطرد لمحطة صرف صحي

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بلاغا بحدوث كسر لأحد خطوط الطرد لمحطة الصرف الصحي بنطاق حي غرب المنصورة، وانتقل إلى مكان الكسر كل من المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف، واللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة، ومحمد أمين رئيس مركز طلخا بسرعة التعامل الفوري مع كسر خط طرد قطر 600 مللي نطاق حي غرب المنصورة ومتابعة أعمال شفط المياه بالمناطق المتأثرة بمدينة المنصورة.

فرق فنية للتعامل مع إصلاح وصيانة الخط

وشملت المناطق المتأثرة بالمياه شوارع بورسعيد وشارع سور المحطة وشارع البوتيكات وبعض الشوارع الفرعية بالمنطقة، بينما قامت الفرق الفنية بالتعامل مع إصلاح وصيانة الخط المذكور، إضافة الي فريق عمل آخر يقوم بمراجعة وصيانة محطة الصرف الصحي لإعادة تشغيلها فور الانتهاء من إصلاح الكسر في المنطقة، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شفط المياه من المناطق المذكورة بالمدينة.

واندفعت فرق المعدات وسيارات كسح المياه، وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع الحدث كل في مجاله، وباشر العاملون على سيارات الكسح أعمال شفط المياه من المناطق المتأثرة.