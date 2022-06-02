إصابة 4 أشخاص في تصادم على طريق الدلنجات في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام «عزبة متولي» بطريق الدلنجات دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بنقل 4 مصابين لمستشفى الدلنجات

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أمام «عزبة متولي»، بنطاق المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «محمد صلاح شعبان»، 33 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرح تهتكي بالقدم اليسرى، و«محمد عادل شعبان»، 40 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«صلاح محمد صلاح»، 3 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«نور محمد عادل»، 5 سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم يقيمون بقرية «المسين».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز النوبارية، حادث تصادم بين سيارتين في وقت سابق اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.