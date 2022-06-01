إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي، على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط دائرة مركز بني سويف، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بتصادم سيارة ملاكي بميكروباص بزراعي بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أسماء مصابي حادث تصادم مروري ببني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 4 سيارات إلى موقع الحادث، وجرى إجلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم رشا علواني 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، سماح عيد سامي 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، هنية معتمد محمد، 65 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أميمة طه متولي 55 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، كاملة السيد أحمد 41 سنة، مصابة اشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد الرحمن محمد أحمد 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم.